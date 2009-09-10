Trakyalı çeltikçiler sel mağduru oldu

Trakya' yı vuran sel çeltik tarlalarına zarar verdiğinden önümüzdeki dönemde pirinç fiyatlarının artabileceği açıklandı.



Trakya'yı vuran sel çeltik tarlalarına da büyük zarar verdi. Üreticiler sel felaketi nedeniyle hasadın geciktiğini belirterek bunun gelecek dönemlerde verim kaybına ve fiyatlarda yükselişe neden olacağını belirttiler. İpsala Çeltik Ürecileri Birliği Başkanı Ali Soydan, dün yaptığı açıklamada, Edirne'de 3 gündür devam eden yağışlar nedeniyle çeltik hasadının başlayamadığını belirterek, yağışların çeltik üreticilerine çok büyük maddi zarar verdiğini bildirdi. Soydan, yağışlar ve fırtınadan dolayı çeltikte çok ciddi yatmalar olduğunu ifade ederek, bunun uzun vadede verim kaybına, çeltiğin kalitesinin bozulmasına ve randımanının düşmesine yol açacağını söyledi. Bu nedenle çeltik üreticisinin mağdur duruma düştüğünü anlatan Soydan, şöyle devam etti: "Çeltik hasadının bu yıl oldukça güzel geçmesini bekliyorduk. Çünkü çok güzel bir yıl çok güzel bir sezon geçti çeltikçiler için. Ama son yağmurlar ve yağmurlarla gelen rüzgar çeltiği yatırdı o yüzden TMO bir an önce çeltik alımıyla ilgili politikasını netleştirmesi ve üreticiyi rahatlatmasını bekliyoruz."



3-4 bin ton zarar var



Balıkesir Gönen'de hasadın bitmek üzere olmasına rağmen, hâlâ fiyat açıklamasının yapılmadığını vurgulayan Soydan, bir an önce fiyat açıklamasının yapılmasını beklediklerini ifade etti.



Soydan, şunları kaydetti: "Şu anki zararın 3-4 bin ton olduğunu tahmin ediyoruz. Eğer yağışlar devam ederse bir de sel riski olacak, su arkadan gelerek çeltik alanları su altında kalacak. Bu 3-4 bin tonun bugünkü parasal değeri yaklaşık 4 milyon liraya denk geliyor."



Trakya'yı vuran sel çeltik tarlalarına da büyük zarar verdi. Üreticiler sel felaketi nedeniyle hasadın geciktiğini belirterek bunun gelecek dönemlerde...





