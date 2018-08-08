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Çevre

Trakya'daki nükleer santral Çin ortaklığıyla yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya'da yapılması planlanan nükleer santrale ilişkin açıklamada bulundu

08 Ağustos 2018 23:55

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya’ya yapılması düşünülen nükleer santralı Çin ortaklığıyla hayata geçireceklerini açıkladı.

Nükleer enerjide üçüncü santral için yer tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projenin Çin ortaklığıyla hayata geçirileceğini duyurdu. Dönmez, santralin Trakya’da yapmayı düşündüklerini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bu konuda çok sayıda kriter söz konusu, hepsini tek tek inceliyoruz” diyen Dönmez, “Ancak elektrik ihtiyacının fazla olduğu sanayi bölgelerine yakınlığı dikkate alındığında, üçüncü nükleer santrali Trakya’da düşünüyoruz, burada Çinlilerle ilerleyeceğiz” ifadesini kullandı. 

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