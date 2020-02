Trakya'da yeni yıl coşkusu

Engin ÖZMEN–Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN/EDİRNE, ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- EDİRNE’de ışıl ışıl süslenen Saraçlar Caddesi’nde toplanan yaklaşık 10 bin kişi, 4 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen rağmen yerel grupların sahne aldığı konserler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıla \'merhaba\' dedi. Tekirdağ ve Kırklareli\'nde ise yeni yıl coşkusu eğlence mekanlarında sürdü.

Edirne Belediye Başkanlığı, yeni yıl öncesi trafiğe kapalı olan ve kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi\'ni rengarenk süsledi. Akşam saat 22.30’dan itibaren ise caddede oluşturulan sahnede yerel gruplar yeni yıl için konser vermeye başladı. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 10 bin kişi Saraçlar Caddesi’ni doldurdu. Belediyenin sokak partisine katılanlar hep bir ağızdan 10\'dan geriye saydı ve saatler 00.00\'ı gösterince coşkuyla \'2019\'a merhaba\' dedi. Yeni yıla girildiği an kentin 3 ayrı tarafından yüzlerce havai fişek atıldı. Caddede toplananlar yeni yılın ilk dakikalarını müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek kutladı.

KOMŞULARDA YENİ YILA EDİRNE\'DE GİRDİ

Kur farkı nedeniyle alışveriş için Edirne\'ye akın eden Yunanistan ve Bulgaristanlı turistlerde yeni yıl eğlencesi tercihi de Edirne\'de oldu. Kentin büyük otellerindeki kutlamalara katılan yabancı turistler yeni yılı Türkçe şarkılarla eğlenerek karşıladı. Otel işletmecisi Yalçın Algur, alışveriş için kente gelenlerin yeni yıl eğlencesi için de geldiklerini belirterek, \"Kur farkından dolayı zaten Edirne\'ye çok Yunan ve Bulgar turist geliyordu. Otelimizdeki yeni yıl eğlencesinde müşterilerimizin yüzde 80\'i şu an yabancı. Bu ilgilerinden çok memnunuz\" dedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yeni yıl eğlenceleri nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÇORLU\'DAKİ YENİ YIL COŞKUSU

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde yeni yıl kutlamaları Atatürk Meydanı\'nda yapıldı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde meydanda toplananlar 10\'dan geriye sayarak yeni yıla \'merhaba\' dedi. Çoğunluk ise yeni yıla eğlence mekanlarında girdi. Yılbaşı programı düzenlenen eğlence merkezlerinin hemen hemen tamamında yoğunluk yaşandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri de Atatürk Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı\'nda geniş güvenlik önlemleri aldı.

FOTOĞRAFLI