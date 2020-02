Trakya'da kar, yerini soğuk havaya bıraktı

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN/EDİRNE- TEKİRDAĞ, (DHA)- TRAKYA\'da dün etkili olan yoğun kar yağışı, bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Edirne ve Tekirdağ\'da belediye ekipleri karayolların tuzlama çalışması yaparken, sokak hayvanlarına da yem bırakıldı.

İl genelinde dün ve bugün okulların tatil edildiği Tekirdağ\'da yoğun kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı dün gece eksi 1, bugün ise 3 derece olarak ölçüldü. İl merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, olumsuzluklara karşı tüm önlemleri aldıklarını belirterek, \"Ekiplerimizin çalışmaları 7/24 hizmet veren kriz masamız tarafından koordine edildi. Fen İşleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve TESKİ ekiplerimiz, araç parkımızda bulunan ekipmanlarla yolların kapanmamasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi olarak, her türlü hava koşulunda vatandaşlarımızın yanındayız. Hava durumu tahminlerini takip ederek bundan sonra yaşanabilecek yağışlar öncesinde gerekli tedbirleri almaya ve hazırlıklı olmaya devam edeceğiz\" dedi.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA VERİLDİ

Belediye ekipleri, eski çöplük alanında bulunan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu. Hava sıcaklığının düşmesi ve kar yağışı ile birlikte belediyenin sokak hayvanlarına mama desteğinin de artarak devam ettiğini ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, \"Ekiplerimiz sadece eski çöplük alanında değil, kentin farklı noktalarına mama bırakarak sokak hayvanlarının beslenmelerine yardımcı oluyor\" dedi.

Daha önce Edirne Belediyesi ve 22 Dost Eli Derneği ile yapılan kulübelerde sokak hayvanlarının kışın olumsuz şartlarından korunduğunu ifade eden Tanrukulu, \"Getirdiğimiz mamaları kulübelerine bıraktık. Can dostlarımızın gittiği noktalara mama bıraktık. Bizler bu dünyayı bu canlarla birlikte paylaşıyoruz. Ortak yaşamı önemsiyoruz. Kulübelerin kullanıldığını görmek beni çok mutlu etti. Buraya besleme yapmak için gelen hayvansever dostlarımız da var\" dedi.

ÇORLU\'DA EĞİTİM UÇUŞLARI BUGÜN DE İPTAL

Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde ise Çorlu Havalimanı\'ndan bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Çorlu\'da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri karayollarında tuzlama çalışmasında bulundu.

FOTOĞRAFLI