Trakya'da kar tekrar başladı, cuma günü İstanbul'da

T24 - Edirne’de ve Kırklareli’nde beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kısa sürede kentleri beyaza bürüyen yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışının perşembeyi cumaya bağlayan gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Yağış İstanbul'da 3 gün aralıklarla sürecek.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Trakya’da kar etkili oluyor. Edirne ve Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede kentlerin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Edirne kent merkezinde birçok yolda buzlanma meydana gelirken, belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışmalarına başladı.

Belediyeye ait bir traktör Gazimihal Köprüsü’nde tuzlama çalışması yaptığı sırada arkasından gelen 22 EE 625 plakalı otomobil buzda kaydı. Ters yöne dönen otomobil, daha sonra yoluna devam etti. Trafik ekipleri, araçları yollarda dikkatli gitmeleri konusunda uyardı. Kar yağışının etkili olduğu Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapıları’nda karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, kentte hava sıcaklığı 1 dereceye kadar indi.

Kırklareli’nde bu sabah itibariyle Kofçaz ve Demirköy İlçeleri ile Dereköy Beldesi'nde kar yağışı başladı. Günlük yaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Kırklareli 15’inci Karayolları Bölge Şefliği tuzlama çalışmalarına başladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde tüm ilçe ve köy yollarının da açık olduğu belirtildi.

Tekirdağ ve Çorlu İlçesi’nde ise sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur devam ediyor.



Karlı havada sürüş teknikleri

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kazaları Araştırma Merkezi Müdürü, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şube Başkanı Osman Nuri Çevik, karlı havada ani hareket etmenin aracın kontrolden çıkmasına neden olabileceğini, aracın kaymasını önlemek için direksiyon, gaz, fren, debriyaj gibi aksamlara ani hareketleri yapmamaya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Çevik, olumsuz hava koşullarında yolda kalmamak için ani hareketlerden kaçınılması gerektiğini ve direksiyon, gaz, fren, debriyaj gibi aksamlara düzenli bir şekilde yavaş yavaş basılması gerektiğini belirtti.

Kışın araç lastiklerinin dış derinliklerinin 3 milimetre olmamasının araç performansı ve aracın yola tutunması için çok önemli olduğunu vurgulayan Çevik, lastiklerin havasının kış şartlarına göre ayarlanması gerektiğini bildirdi.

Fren ve debriyaj balatalarının uzun yola çıkmadan önce kontrol edilerek aracın uzun yola hazır hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Çevik, şunları kaydetti:

“Kışlık bakım, aracın mekanik düzenini korur ve yol tutuşunu artırır. Görmeyi, görülmeyi ve görüş açısının kalitesini artırır. Olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle yolda zorunlu olarak beklenilmesi durumlarında gelebilecek tehlikeleri önler. Aracınızın sabahları geç çalışmasını önler. Aracınızdan yakıt tasarrufu sağlanmış olur. Araç motorunun performansını artırır. Sürücünün aracına ve kendine güveni artar.”

Özellikle kış aylarında araçlarda patinaj zinciri, reflektör ve takoz, çekme halatı, ilk yardım seti, yedek lastik (stepne), yangın söndürücü, yedek ampul ve fener, kriko ve bijon anahtarını kesin bulundurulması gerektiğini ifade eden Çevik, zorunlu olmasa da kum ve patinaj hasırı, küçük kar küreği, camlar için buz çözücü sprey, buz kazıyıcısı, kar fırçasının bulundurulmasının da kış şartlarında faydalı olacağını belirtti.



Olumsuz hava ve yol koşullarında nasıl araç kullanılmalı



Olumsuz hava ve yol koşullarında aracın durma (fren) uzunluğunu artırdığını belirten Çevik, kazaya engel olmak için hızın azaltılarak öndeki araçla takip mesafesinin korunması gerektiğini vurguladı.

Kışın aracın normal hava şartlarındaki performansının mümkün olmadığını ifade eden Çevik, şöyle devam etti:

“Kış aylarında araçlarımız normal performansla çalışmaz. Aracımızdan aynı performansı beklememeliyiz. Aracımızın bakımını yaptırmalıyız. Kış şartlarına uygun lastikler takmalıyız. Aracın kaymasını önlemek için direksiyon, gaz, fren, debriyaj gibi aksamlara yapacağınız ani hareketleri yapmamaya özen gösterilmelidir. Özellikle kış aylarında aracınızın farlarını gündüz de açık tutulmalıdır. Aracınızla hareket etmeden önce ayakkabılarınızın ve araç pedallarının temiz olmasına dikkat edilmelidir. Önünüzde buzlanma, çukur, su birikintisi gördüğünüzde veya hissettiğinizde aracınızın hızını düşürmek için ayağınızı gazdan çekin, ani manevra ve fren yapmaktan kaçının.”



