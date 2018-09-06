Trakya'da girişimcilik ekosistemi: İnovasyon çalışmalarına binlerce kişi katıldı

İstanbul, 6 Eylül (DHA) – Trakya’da girişimcilik ekosisteminin kurulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında, inovasyon, tasarım ve girişimcilik alanında çeşitli organizasyonlarla 4594 kişinin katılımının sağlandığı 37 adet etkinlik düzenlendi.

2017-2021 Stratejik Planı çerçevesinde her yılı farklı bir temalı yıl ilan eden Lüleburgaz Belediyesi, 2018 yılını İnovasyon ve Tasarım Yılı olarak belirleyerek farkındalık yaratma yolunda önemli bir adım attı.

Lüleburgaz Belediye Meclisi tarafından 2018 yılının İnovasyon ve Tasarım Yılı ilan edilmesiyle başlayan süreçte, girişimcilik ekosisteminin canlandırılması adına inovasyon, tasarım ve girişimcilik değerlerinin kazandırıldığı birçok proje hayata geçirildi.

Temalı yıl kapsamında gerçekleştirilen eğitim, atölye çalışmaları, konferans ve kamplar sayesinde Trakya’da girişimcilik ekosisteminin kurulması adına oldukça önemli adımlar atıldı.

2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı’nın henüz ortalarında olunmasına rağmen 4594 kişinin yararlandığı 37 etkinliği hayata geçirmeyi başaran Lüleburgaz Belediyesi, kendi düzenlediği organizasyonların yanı sıra sektörün önde gelen isimleri ve çeşitli kurumlar ile iş birliğine de girerek değerli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Bu anlamda farklı eğitimler yardımıyla girişimcilik ruhu taşıyan kişileri destekleme yoluna giden Lüleburgaz Belediyesi, Startup Trakya ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri Trakya Girişimcilik Çemberi, Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi ve SOGLab Sosyal Girişim Laboratuvarı paydaşlığında 7. Sogla Lüleburgaz Girişimcilik Kampı gibi önem taşıyan organizasyonlara önayak oldu. Ayrıca, Geleceğin Yıldız Girişimcileri programı kapsamında değerli iş fikirleri olan gençlere yardım eli uzatan belediye, Geleceği Değiştirenler Konferansı gibi etkinlikler serisi kapsamında ise sektör oyuncularıyla girişimci adaylarını buluşturdu.

Çocuk veya genç her yaştan bireyin önemli bilgiler edinerek ilham aldığı etkinlikler, eğitimler ve atölyeler ile gündeme gelen Lüleburgaz Belediyesi, üreten bir toplum olmak adına Trakya Bölgesi’nde başlattığı inovasyon, tasarım ve girişimcilik konularındaki farkındalığın tüm Türkiye’ye yayılmasını hedefliyor. (Fotoğraflı)