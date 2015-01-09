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Ekonomi

Trakya'da doğalgaz bulundu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerine göre, Türkiye'nin üretilebilir doğalgaz rezervi 6,8 milyar metreküp olarak belirtiliyor

09 Ocak 2015 21:04

Trakya'da faaliyet gösteren Kanada menşeli Marsa Enerji firmasınca, Poyraz sahasında yeni doğalgaz rezervi bulunduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Marsa Enerji'den yapılan açıklamada, yeni keşfedilen doğalgaz rezervinin 600 milyon metreküp olduğu belirtildi.

Sahadaki kanıtlanmış rezervin 277 milyon metreküp olduğu ifade edilen açıklamada, bu sahadaki toplam doğalgazın mali değerinin yaklaşık 86 milyon doları bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu sahadaki gazın, 2016 yılının ilk çeyreğinde dolaşıma verilmesinin planlandığı bildirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerine göre, Türkiye'nin üretilebilir doğalgaz rezervi 6,8 milyar metreküp olarak belirtiliyor.

Türkiye'de 29 yerli, 17 yabancı olmak üzere toplam 46 petrol şirketi faaliyet gösteriyor.

 

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