Doğalgaz tüketiminde rekor kırıldı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava doğalgaz tüketimini zirveye taşıdı.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, bu hafta Salı günü doğalgaz tüketiminin 213 milyon metreküp ile rekor seviyeye ulaştığını kaydederken, yetkililer kamu santrallerinde ikincil yakıta geçildiğini bildirdi.

Yıldız, Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Bizim doğalgazda normalde 193 milyon metreküp arzımız var. Doğalgaz tüketimi Salı günü 213 milyon metreküp ile Türkiye tarihin en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor kırdı" dedi.

Bir enerji yetkilisi de, doğalgaz talebinin karşılanması için kamu santrallerinde alternatif yakıta geçildiğini belirterek, "İstanbul'da da tüketim 47.5 milyon metreküpe ulaştı ve bu şehirdeki tüketim rekoru kırıldı" dedi.