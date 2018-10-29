Trakya'da Cumhuriyet Bayramı coşku ile kutlandı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY- Ruhan YALÇIN- Mehmet YİRUN- Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, (DHA)- 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'nde düzenlenen törenlerle kutlanırken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tanklar ilk kez resmi geçit törenlerine katıldı. Askeri tanklar halkın yoğun ilgisiyle karşılanırken, Başmüfettişliğe atanan Edirne Valisi Günay Özdemir, \"15 Temmuz\'da müsaade etmediğimiz tanklar bugün halkımızın, beğenisiyle, coşkusuyla ve sevgisiyle karşılandı\" dedi.

Edirne\'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sabah valilik makamında başladı. Edirne Valisi Günay Özdemir, makamında protokol üyelerinin tebriklerini kabul ederken törenler daha sonra Talatpaşa Caddesi\'nde devam etti. Buradaki törene Vali Özdemir\'in yanı sıra 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksek Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Dışişleri Bakanlığı Edirne temsilcisi Volkan Türk Vural, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı. Vali Özdemir, Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Recep Gürkan tören aracıyla dolaşarak halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Önceki gün yayımlanan valiler kararnamesi ile başmüfettişliğe atanan Edirne Valisi Günay Özdemir, Cumhuriyet\'in 95\'nci yılını kutlarken, tarih boyunca Türk milletinin hiç bir zaman esaret altına girmediğini ve hep bağımsızlığını tercih ederek, özgürlüğünün mücadelesini verdiğini söyledi. Kentte 2 yıl görev yapmasının ardından görevinden ayrılacağını hatırlatan Vali Özdemir veda konuşmasında, \"Bu sizlerle olan son bayramım ve bildiğiniz gibi tayinim çıktı, bunun için sizlerle vedalaşmak istedim. Ama bu bir veda değil, bundan sonra gönlüm ve ruhum hep Edirnelilerle beraber olacaktır. Edirne’deki görev sürem boyunca Edirneliler ve tüm insanlık için, gereken ne varsa, inanç ve değerlerime uygun bir şekilde adaletli, kul hakkı yemeden yedirmeden, insanlara zulüm yapmadan görev yapmaya çalıştım. Özellikle makam arabasında taşıdığım ay- yıldızlı al bayrağı hiçbir zaman yere düşürmedim, hiçbir leke getirmedim\" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından bayram töreni öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla, askeri birliklerin resmi geçit töreniyle tamamlandı.

15 TEMMUZ\'DAN SONRA İLK KEZ TANKLAR GEÇTİ

Askeri birliklerin ve tankların geçişi sırasında bayramı izlemeye gelenler alkışlarıyla destek verdi. Edirne Valisi Günay Özdemir, tören sonunda 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından askeri tankların ilk kez sokağa çıktığını ifade ederek, \"Cumhuriyetin 95\'nci yılını halkımızın büyük coşkusuyla kutladık. Edirne\'de böyle bir heyecanı yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Bilindiği gibi 15 Temmuz\'dan sonra tanklarımız tören alanından geçti. 15 Temmuz\'da müsaade etmediğimiz tanklar bugün halkımızın, beğenisiyle, coşkusuyla ve sevgisiyle karşılandı. Askerlerimize, şehit yakınlarımıza gazilerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum\" şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ\'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ\'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu, valilik makamında tebriklerin kabulü ile başladı. Ardından tören, sahil caddesinde devam etti. Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, AK Parti milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okunurken, tören resmi geçidin ardından tamamlandı. Bayramı izlemeye gelenler askerleri ve askeri araçların geçişi sırasında alkışlarıyla destek verdi.

ÇORLU\'DA BAYRAM COŞKUSU

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Kaymakam Cafer Sarılı’nın tebrikleri kabulüyle başladı. Kaymakam Sarılı’nın yanı sıra 5\'inci Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı. Atatürk Meydanı\'nda yapılan törende Çorlu Belediyesi tarafından bayrama katılanlara Atatürk posteri ve Türk bayrağı dağıtıldı. Törende konuşan Kaymakam Cafer Sarılı, Atatürk’ün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Türkiye Cumhuriyetini kurmaya başardığını belirterek, \"Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet minnet ve şükranla yad ediyor aziz milletimin sevgili Çorluluların, yarınımızın, umudumuz sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı\'nı içtenlikle kutluyorum\" dedi. Halk oyunları gösterilerinin ardından törende öğrenciler ve askeri tanklarında yer aldığı resmi geçit yapıldı.

LÜLEBURGAZ\'DA 29 EKİM TÖRENLERİ

Kırklareli ve Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet\'in 95\'nci yılı coşkuyla kutlandı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler daha sonra Özgürlük ve Demokrasi Meydanı\'nda devam etti. Vali Osman Bilgin beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte okulların, askeri birliklerin ve halkın bayramını kutladı. Törenler yapılan resmi geçit töreniyle sona erdi.



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