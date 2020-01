Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN-Vahit İŞBAŞARAN/ EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, (DHA)- CUMHURİYET Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Edirne’deki törenler saat 09.00’da Edirne Valisi Günay Özdemir\'in makamında kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Talatpaşa Caddesi’ndeki törenlere geçildi. Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan ve 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, üstü açık araçla tören alanında tur atarak halkın bayramını kutladı. Edirne Valisi Günay Özdemir, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün \"En büyük eserim\" dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 94’üncü kuruluşunu kutlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Atatürk öncülüğünde vatanı işgal etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde canı pahasına mücadele edilerek büyük bir zafer kazanıldığını ifade eden Vali Özdemir, şöyle dedi:

\"Demokratik Cumhuriyetimiz ilk kurulduğunda mazlum milletlere örnek olduğu gibi, günümüzde de öncelikle bölgemize ve dünyaya gelişmeleriyle örnek ve önder olmaktadır. Sizler vatanını seven, devletine bağlı, bayrağına sahip çıkan, inanç ve değerlerine bağlı olan ve Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete sahip çıktığınız için de, sizlerle beraber Edirne’de Edirne’yi yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili gençler, böyle bir toplumda doğup büyüdüğünüz için çok şanslısınız. Günümüzde bu değerleri koruma konusunda sizlere büyük görevler düşmektedir. Çünkü gelecek, sizlerin eseri olacaktır. Bu ülkeye ve bu dünyaya sizler yön vereceksiniz. Çünkü Cumhuriyet anlayışı hür, vicdanı hür nesiller istemektedir. Geleceğimize sahip çıkmak ve geleceği yönetmek için öncelikle tarihimizi çok iyi bilecek, geçmişimizi iyi öğrenecek, iyi anlayacak, bu günümüzü iyi değerlendirecek ve geleceğimizi iyi yönetip, iyi planlayacaksınız. Geleceğimizi iyi yönetirseniz, dünyanın önünde olacaksınız. Dünyaya yön vereceksiniz. Sizlere bu konuda güvenimiz tamdır.\"

Konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Günay, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün tarafından verildi. Halk oyunları gösterilerinin ardından bayram töreni öğrencilerin ellerinde Türk bayraklarıyla, askeri birliklerin resmi geçit töreniyle tamamlandı. Askeri birliklerin geçişi sırasında bayramı izlemeye gelenler alkışlarıyla destek verdi.

TEKİRDAĞ\'DAKİ KUTLAMALAR

Tekirdağ\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Hükümet caddesi üzerinde hazırlanan alanda coşkuyla kutlandı. Alana toplanan vatandaşlar askerlerin tören geçişleri sırasında alkışlar ile izledi. Tekirdağ Valiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Emniyet müdürü Mustafa Aydın, Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, parti temsilcileri, askeri erkan ve halk katıldı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Cumhuriyet\'in Türk Milleti\'nin karakter ve adetlerine en uygun olan yönetim olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

\"Cumhuriyet Türk Milleti\'ne emanet edilmiş en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir. Bu değere her zaman sahip çıkacağımızı belirterek hepimizin Cumhuriyet Bayramı\'nın 94\'üncü yılını kutluyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet büyük önder Atatürk\'ün ifadesi ile fazilettir. Cumhuriyet milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır. Bir yönetim şekli olmanın ötesinde aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı kalkınma hamlesi olan Cumhuriyet getirdiği açılımlarla,insanımızın önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir. Cumhuriyet\'in birleştiriciliği asla gözardı edilmemelidir. Devletin gücünü hukuk ilkeleri ile sınırlayan ve tüm vatandaşlara yönetimde eşit söz ve temsil hakkı tanıyan Cumhuriyet rejimi devlet, millet bütünleşmesinin hakiki kaynağıdır. Milletimiz Cumhuriyet ile birlikte milli bir devletin onurlu, bağımsızca düşünebilen ve eşit haklara sahip olan yurttaşları haline gelmiş devletin tek ve gerçek sahibi olmuştur.\"

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilirken, tören programı Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu öğrencilerinin sunduğu folklor gösterisi ve öğrencilerin geçişleriyle sona erdi.

ÇORLU\'DA CUMHURİYET BAYRAMI

Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı Kaymakam Levent Kılıç\'ın tebrikleri kabulüyle başladı. Törenlere Kaymakam Kılıç\'ın yanı sıra 5\'nci Kolordu ve Garnizon Komutan Tümgeneral Gürsel Yüz , Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan da katıldı. Atatürk Meydanı\'nda yapılan törende Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün ile diğer protokol üyeleri de yer aldı. Çorlu Belediyesi tarafından bayrama katılanlara Atatürk posteri ve Türk bayrağı dağıtıldı. Törende konuşan Kaymakam Levent Kılıç, Atatürk’ün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Türkiye Cumhuriyetini kurmaya başardığını belirterek, \"Ne mutlu bizlere ki, tarihin hiçbir döneminde savaşlar, kıtlıklar, işgaller, ayak oyunları, karanlık senaryolar milletimizin önünü kesememiş, inançlarından ve ülkülerinden koparamamıştır Kuşkusuz Cumhuriyeti çok iyi anmak, kusursuz biçimde kutlamak onu yaşatmaya yetmez. Cumhuriyet için her sahada çok çalışmak, o çalışmalardan verim almak için de sürekli özeleştiri yapmak zorundayız\" dedi.

94 YAŞINDAKİ İSMET ARDICI HELALLİK İSTEDİ

Cumhuriyet ile aynı yaştaki huzurevi sakinlerinden 94 yaşındaki İsmet Ardıcı, Çorlu\'ya 19 yaşında geldiğini anlatırken, şunyanı söyledi:

\"74 yıldır burada yaşıyorum. Postanede telgraf memuruydum emekli oldum. Şimdi 94 yaşındayım. İşim şimdi sizinle helalleşmek kaldı. Bana bir Çorlu hemşeriler olarak lütfen hepiniz hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum ayrı ayrı dualar ediyorum\" diye konuştu.

Cumhuriyet koşusundaki koşucular tören alanına kadar koştu. Yaklaşık 3 kilo metre koşan yarışmacılar koşunun bittiği yere geldiğinde zor anlar yaşadılar. Folklor gösterileri ve şiirlerin okunduğu tören daha sonra öğrencilerle askeri birliklerin ve askeri araçların geçişi ile sona erdi.

KIRKLARELİ\'NDE CUMHURİYET TÖRENLERİ

Kırklareli\'nde de Cumhuriyet’in 94\'ncü yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlama programı çerçevesinde, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, saat 09.30’da Valilik makamında kutlamaları kabul etti. Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda saat 10.00’da başlayan kutlama törenlerinde, Vali Orhan Çiftçi, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Cihan Uzun ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, vatandaşların, tören birliklerinin, öğrencilerin ve Kırklareli halkının Cumhuriyet Bayramını kutladı. Vali Orhan Çiftçi’nin, günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra, şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterilerinin sergilendiği Cumhuriyet’imizin 94. Yılı kutlamaları, öğrencilerin, askeri birliklerin ve sivil toplum örgütlerinin tören geçişleri ile son buldu. Törenlere, Valisi Orhan Çiftçi ile eşi Ayşe Çiftçi, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Cihan Uzun, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, Adalet Komisyonu Başkanı Vahdet Yeltepe, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Baro Başkanı Av. Turgay Hınız, Vali Yardımcıları, Kurum Amirleri, Şehit ve Gazi yakınları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

LÜLEBURGAZ\'DA BAYRAM COŞKUSU

Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde Cumhuriyet Bayramının 94.yılı coşkuyla kutlandı. Kutlama törenleri, Kaymakam Mustafa Kaya’nın, Hükümet Konağı binasındaki makam odasında kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Daha sonra törenlere İnönü Caddesi üzerindeki eski Hükümet Konağı binası önünde devam edildi. Tören alanındaki öğrencilerin ve halkın bayramı kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinden sonra Kaymakam Mustafa Kaya günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasından sonra düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. İstiklal İlkokulu halk oyunları ekibinin gösterisinden sonra yapılan resmi geçit töreninden sonra tören sona erdi.



