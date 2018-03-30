Trakya Üniversitesi'nde İlber Ortaylı izdihamı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi tarafından organize edilen \'Fatih ve Edirne\' konferansına katılan tarhiçi Prof. Dr. İlbey Ortaylı\'yı dinlemek isteyenler 3 bin kişilik salona sığmadı. İzdihamın yaşandığı salonda konuşan Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye bütçesinden Kültür Bakanlığı\'na binde 1,5 kadar pay ayrıldığını ifade ederek, \"Türkiye bütçesinin kaçta kaçı Kültür Bakanlığı\'na ayrılıyor bilen var mı? Bak bilmiyorsunuz. Çok kötü, binde 1,5\'u ayrılıyor\" dedi.

Edirne\'de doğan Fatih Sultan Mehmet\'in 586\'ncı doğum yılı nedeniyle Trakya Üniversitesi \'Fatih ve Edirne\' konulu konferans düzenledi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın konuşmacı olarak katıldığı konferansı Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile salona girebilen yaklaşık 3 bin kişi dinledi. Çoğu öğrenci olan izleyiciler salona sığmazken, merdivenler bile doldu. Zaman zaman giriş kapılarında izdiham yaşanırken, salona sığmayan ise geri dönmek zorunda kaldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatırken, geriye çok büyük koleksiyonlar bıraktığını söyledi. Ortaylı, \"Müthiş bir heykel koleksiyonu var. bunlar satıldı, tablo ve portre koleksiyonu vardı. Maalesef Beyazıd devri bunları sevmiyor, anlamıyor. Fakat bir koleksiyon kaldı çini. Demek ki II. Murat\'tan kalma bir anane ki bizim sarayda belli ki Edirne Saray\'dan gelmiş olabilir dünyanın en büyük çini koleksiyonu Çin\'de değil, bizde. 11 bin parçadır ve bunlar sayı bir yana çok nadide parçalar. Ben Çinlilerle çok uğraştım, Kültür Bakanı geliyor istiyordu\" dedi.

TOPKAPI SARAYI\'NDAKİ TUVALET MESELESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac\'ın Topkapı Sarayı ziyaretini anlatan Ortaylı, esprili bir dille Ayasofya\'da umumi tuvalet olmadığını ifade etti ve şunları söyledi:

\"Adam geliyor diye masanın üzerine dizdik çinileri. Chirac büyük bir devlet adamıdır, Türkofilidir, Türkleri sever. Adam geliyor diye masanın üzerine dizdik. O gelirken Çin Kültür Bakan Yardımcı saraydaymış, ben ne bileyim? Adam tuvalete girecek, tutmuş getirmişler benim tuvalete. Tabi sarayda tuvaletimiz yok. Topkapı tuvalethane değil. Altını, yapısını bilmiyoruz, öyle her yere tuvalet kurulmaz. Efendim Ayasofya\'ya geliyormuş da tuvalet bulamamış, evinde yap. 1500 senedir umumi tuvalethane değil. Altındaki dehlizleri, kanaları daha haritasını çıkaramadık. 3,5 milyon ziyaretçi birer litre bırakırsa biz ne yapacağız. Saçma, bunların hepsi aptal aptal laflar konuşuluyor. Böyle şeyleri yapmayın, herkes herhalde tuvalet yapmayı biliyor. Bu bakan da gelmiş benim tuvalete tabi çinileri görünce hepsini bıraktı. Sergi açmak istiyorlar, onlar gider bir daha geri gelmez.\"

\'ZAVALLI KÜLTÜR BAKANLIĞI\'

Çini koleksiyonları için ayrı bir saraya ihtiyaç olduğunu belirten Ortaylı, \"Bizim kesinlikle bir çini sarayına ihtiyacımız var. Topkapı Saray\'ına bağlı. Bunlar bulunmayan kaynaklar, kimsenin de umurunda değil. Çiniden anlamıyor ki. Çiniye değer vermiyorlar. Büyük bir çini müzesi ister. Bu medeniyetin başındaki adamlardan biri Fatih sultan Mehmet\'tir, çok iyi maldan anlar, ince zevklidir. Bunlar için bize artık ayrı saraylardan lazım İstanbul\'a müze müdürleri. bunlardan milletin haberi yok. Kültür Bakanlığı gibi zavallı bir kuruluş, Türkiye bütçesinin kaçta kaçı Kültür Bakanlığı\'na ayrılıyor bilen var mı? Bak bilmiyorsunuz. Çok kötü, binde 1,5\'u ayrılıyor. Öyle bakanlığı Topkapı\'nın tahsisi çok yanlış. Veya ona göre bütçe verilmesi lazım. Ya da ayrı genel müdürlük olması lazım\" diye konuştu.

Konuşmasının ardından gazetecilerin Kanal D ekranlarında başlayan \'Mehmet Bir Cihan Fatihi\' dizisini sorması üzerine konuşan Prof. Dr. Ortaylı, \"3 tane göreyim öyle. Oğlan iyi oynuyor Shakespeare Zaloğlu ama görmem lazım. Senaryoya bakmam lazım\" ifadelerini kullandı.



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