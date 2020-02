Trakya Köfte Şenliği, lezzetin ustalarını buluşturdu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Süleymanpaşa Belediyesi\'nin düzenlediği Trakya Köfte Şenliği\'nde Trakya\'nın ünlü köftecileri bir araya gelirken, \'Et demek ot demek, ot demek Trakya demek - Trakya Köftelerinin Sırları\' başlıklı panel düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi\'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Trakya Köfte Şenliği, özel bir bağ evinde düzenlendi. Şenliğe, Trakya\'nın ünlü köftecilerinin yanı sıra akademisyenler, mutfak profesyonelleri, gurmeler ve yazarlar katıldı. Şenlik kapsamında, \'Et demek ot demek, ot demek Trakya demek - Trakya Köftelerinin Sırları\' başlıklı panel düzenlendi. Panelin açılışında bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Trakya Köfte Şenliği kapsamında Trakya\'nın lezzetiyle ün yapmış köftelerinin bölge için önemli bir marka değeri taşıdığını ve bu değerleri yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Moderatörlüğünü Yemek Kültürü yazarı gazeteci Aylin Öney Tan\'ın yaptığı panele Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Soysal, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ali Çakır, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral ile Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Ahmetbey ve Uzunköprü\'den köfte ustaları katıldılar.

COĞRAFİ İŞARETLEMENİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Panelde \'Hayvansal üretimde coğrafi işaretler\' başlıklı bir sunum yapan Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Soysal, dünya ve Türkiye\'den örnek uygulamalar ve konuyla ilgili yürütülen çalışmalardan güncel bilgi ve verileri paylaştı.

Yöresel ürünler ve coğrafi işaretleme konusundaki ödüllü çalışmaları ve öncü faaliyetleriyle bilinen YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, ideal coğrafi işaretler sisteminin kurulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak bunun için Türkiye\'nin ulusal tarım politikasının oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral, hem Trakya hem de Türkiye genelindeki et ve besi hayvanı yetiştiriciliği üzerindeki araştırma ve çalışmalarından elde ettikleri sonuçları aktardı. Kırklareli Üniversitesi\'nden Ali Çakır ise Trakya köftelerinin lezzetinde bölgenin zengin hayvansal varlığı ve etlerinin kalitesine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Trakya Köfte Şenliği\'ne Tekirdağ\'dan, Edirne\'den, Kırklarelinden, Lüleburgaz, Uzunköprü ve Hayrabolu\'dan yöresel köfte lezzetleri ile katıldılar. Panelde et seçiminden yapım tekniklerine, kendilerine özgü geleneksel köfte hazırlama ve pişirme metotlarını anlatan ustalar, katılımcıların sorularını da cevapladılar. Şenliğe katılan davetliler ise birbirinden lezzetli köfteleri tattılar. Trakya Köfte Senliği\'nde Trakya\'nın ünlü klarnet ustası \'Katil Hasan\' lakaplı Hasan Gizlenci ve ekibi de konser verdi.

FOTOĞRAFLI