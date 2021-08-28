Trakya'da aşılama oranı yüzde 85'i aştı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşılama oranı yüzde 85'i geçti. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 76,57 ikinci doz ortalaması ise yüzde 58,62 olarak kayda geçti.



En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 86,8, Edirne'de yüzde 87,7, Tekirdağ'da yüzde 84,8 olarak açıklandı.



Nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 7'inci sırada yer aldı.



Covid-19 risk haritasında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ mavi listede görünüyor.