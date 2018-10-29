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Traktörün römorkundan düşen Suriyeli öldü

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da hareket halindeki traktörün römorkundan düşen Suriye uyruklu Ammar Esad (24), hayatını kaybetti

29 Ekim 2018 18:37

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da hareket halindeki traktörün römorkundan düşen Suriye uyruklu Ammar Esad (24), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kayalık köyünde meydana geldi. Suriye uyruklu Ammar Esad, plakası öğrenilemeyen Y.A. yönetimindeki hareket halindeki traktörün römorkundan düştü. Yaralanan Esad, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Esad, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Esad\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, traktör sürücüsü Y.A. jandarma tarafından gözaltına alındı.
 

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