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Traktörün arka tekerine çarpan otomobil takla attı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sollama sırasında traktörün arka tekerine çarpan otomobil, takla attı

29 Ağustos 2018 19:53

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, sollama sırasında traktörün arka tekerine çarpan otomobil, takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Hüseyin G., yönetimindeki 41 ZA 510 plakalı otomobille, önündeki İbrahim S.\'nin kullandığı 16 KME 21 plakalı traktörü sollamak istedi. Sollama yaptığı sırada traktörün arka tekerine çarpan otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yolun solundaki sulama kanalına düşen otomobil, ters döndü. Kazada, otomobilde bulunan yolcu Sezgin G. yaralanırken, araç sürücüleri yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Sezgin G. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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