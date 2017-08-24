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Traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

TARSUS(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, traktörün altında kalan 41 yaşındaki Hikmet Kısak hayatını kaybetti

24 Ağustos 2017 23:15

TARSUS(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, traktörün altında kalan 41 yaşındaki Hikmet Kısak hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi D-400 Karayolu Arıklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yenice’den Arıklı Mahallesi\'ne giden 01 YJ 353 plakalı traktörün şoförü Hikmet Kısak, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada, traktörün altında kalan Kısak olay yerinde hayatını kaybetti. Bir narenciye bahçesinde bekçilik yapan 2 çocuk babası Kısak\'ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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