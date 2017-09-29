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Traktörün altında kalan baba-oğul çaresizce kurtarılmayı bekledi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da devrilen traktörün altında kalan baba-oğul, yaklaşık 2

29 Eylül 2017 00:38

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN\'da devrilen traktörün altında kalan baba-oğul, yaklaşık 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Erzincan- Üzümlü karayolu\'nun 10’uncu kilometresi Saztepe mevkiinde meydana geldi. Ahmet Uzun yönetimindeki 24 AZ 194 plakalı hurda demir yüklü traktör, kontrolden çıkıp, köprü girişine devrildi. Kazada, sürücü Ahmet Uzun, oğlu İlhan Uzun ve Afgan uyruklu Mohammad Ajmal Ahmadı yaralandı. Traktörün altında şıkışan baba oğula ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ve AFAD ekipleri Ahmet ve oğlu İlhan Uzun\'u kurtarmayı başaramayınca, vinç çağırıldı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç konvoyu nedeniyle vinç, bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Traktörün vinç yardımıyla kaldırılmasıyla yaklaşık 2.5 saat sonra kurtarılan yaralılar, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, traktörün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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