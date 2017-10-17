Traktörü gelin arabası yaptı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova İlçesi\'nde yapılan düğünde, traktör fabrikasında üretim mühendisliği yapan damadın gelin arabası yaptığı traktör, şaşkınlık yarattı. Direksiyon başına geçen damat, gelini römorka yerleştirdiği koltuğa oturarak dolaştırdı.

İstanbul Silivri\'deki bir traktör fabrikasında üretim mühendisliği yapan 28 yaşındaki Murtaza Atik, hayatını, ilaç firmasında çalışan 27 yaşındaki Bahar Atik ile birleştirdi. Bir hafta önce çiftin, İstanbul\'da kına gecesi yapıldı. Hafta sonu İncirliova\'daki ailesinin evine gelen damat, düğünü burada yaptı. Gündüz yapılan gelin alma törenine damat, traktörü süsleyerek gelin arabası yaptı. Römorka yerleştirdiği koltuğa ise gelini oturttu. Direksiyona geçen ve mahallede tur atan damat, daha sonra arkadaşları ile birlikte zeybek oynadı. Traktörün gelin arabası olduğu görenler meraklı bakışlarla cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.

Cumartesi akşamı Efeler İlçesindeki Şehriyar Kır Düğün Salonu\'nda yapılan törenle düğün son buldu. Damat Murtaza Atik, \"Traktör fabrikasında çalışıyorum. Düğünde traktörü, gelin arabası yapmayı düşünmüştüm. Bunu gerçekleştirdim\" dedi. Bahar Atik ise traktör römorkunda tur atmanın keyfini yaşadığını ve çok heyecanlandığını söyledi.



FOTOĞRAFLI