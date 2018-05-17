Traktörle su tankeri arasında sıkışıp öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da, tarlada, su tankeri ile traktörün arasına sıkışan Mehmet Uğur (74) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Okçular köyünde meydana geldi. Mehmet Uğur, traktörünün arkasına taktığı su tankeri ile tarlaya geldi. Eğimli arazide duran Mehmet Uğur, su tankerini ayırmak için pimi çıkarınca, traktör ile tanker arasında sıkıştı. Tarlada çalışanların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Mehmet Uğur\'u köylülerin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansla Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Uğur, yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli\'deki hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Mehmet Uğur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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