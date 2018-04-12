Traktörle nehre düşen sürücünün cesedi 9 gün sonra bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 9 gün önce kullandığı traktörle nehre düşen sürücünün cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 9 gün önce Adatepe Mahallesi'ndeki köprü yakınlarında, kullandığı traktörüyle Sakarya Nehri'ne düşen ve Karasu Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) polis ve su altı arama kurtarma ekiplerince aranan 73 yaşındaki Osman Karakullukçu'nun cesedi bulundu.

Ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde düştüğü yerin 5-6 kilometre uzağında bulunan Karakullukçu'nun cesedi, sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen Karasu cumhuriyet başsavcısının incelemesinin ardından Karakullukçu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine gönderildi.