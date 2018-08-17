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Traktörle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktörle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

17 Ağustos 2018 16:33

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktörle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında, Alaşehir- Eşme karayolu Sobran Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Üzüm bağına işçi götüren ve Alaşehir\'den Eşme yönüne giden M.K. yönetimindeki 45 KA 6671 plakalı traktörle, karşı yönden gelen Ersoy Kargıcak yönetimindeki 45 KA 5646 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, traktörün römorkunda bulunan 8 işçiden Barış Yamaçtepe (33) yaşamını yitirdi, eşi Gülnaz Yamaçtepe\'nin (31) de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan sadece Gülnaz Yamaçtepe\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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