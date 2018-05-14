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Traktörle çarpışan TIR'dan yola fırlayan çocuk öldü

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip, traktörle çarpıştı

14 Mayıs 2018 16:43

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı şeride geçip, traktörle çarpıştı. Kazada, TIR sürücüsünün yola fırlayan oğlu Nurettin Yiğit Gülcihan (5), yaşamını yitirdi. 
Kaza, sabah saatlerinde, İzmit- Kandıra yolunun Kocakaymaz mevkisinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Selçuk Gülcihan yönetimindeki 41 PS 358 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Arif Birgül\'ün kullandığı 41 HR 346 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Arif Birgül ve TIR sürücüsü Selçuk Gülcihan hafif yaralandı. TIR\'da bulunan sürücünün oğlu Nurettin Yiğit Gülcihan (5) ise yola fırlayıp, ağır yaralandı. Yaralı sürücüler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, ağır yaralı çocuk, Kazım Dinç Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Nurettin Yiğit Gülcihan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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