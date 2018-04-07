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Traktörle çarpışan LPG'li otomobil yandı

Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, traktörle çarpışan LPG'li otomobil yol ortasında yandı

07 Nisan 2018 19:55

Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda, traktörle çarpışan LPG\'li otomobil yol ortasında yandı. Yol ulaşıma kapanırken, itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Adapazarı-Kaynarca bağlantı yolunda meydana geldi. Adapazarı yönüne giden C.O. yönetimindeki 54 E 8828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önünde ilerleyen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 03 RE 286 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yol kenarına savrularak devrildi. Otomobil ise yolun ortasında bir anda yanmaya başladı. Otomobilden inen C.O. ile araçtaki bir kişi ve traktör sürücüsü, gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan LPG\'li otomobili söndürdü. Adapazarı yönüne doğru yol ulaşıma bir süre kapandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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