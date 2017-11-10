Traktörden düşen tomrukların altında kalan işçi öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU’nun Cide ilçesine bağlı Güzelyayla köyünde, ormanda çalışan 31 yaşındaki Abdullah Uygun, traktör römorkundan düşen tomrukların altnda kalarak öldü.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü\'nün kesim alanında çalışan işçiler, ağaç tomrukları traktörün römorkuna yükledi. Tomrukların bağlanması sırasında halat koptu. Abdullah Uygun, römorktan düşen tomrukların altıda kaldı. Uygun, olay yerinde hayatını kaybetti. Uygun\'un cesedi, yapılan incelemeden sonra Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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