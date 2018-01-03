Traktörden düşen çiftçi öldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)-ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, kullandığı traktörden düşen çiftçi Dursun Savaksız (68) öldü.

Kaza, Osmancık ilçesine bağlı Fındıcak köyünde meydana geldi. 5 çocuk babası Dursun Savaksız, tarlayı sürerken kullandığı 19 DN 109 plakalı traktörden dengesini kaybederek düştü. Bir süre traktörle sürüklenen Savaksız, hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Savaksız\'ın cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.