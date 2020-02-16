Traktör top mermisine takıldı!

Tekirdağ’da bir çiftçi tarla sürdüğü esnada patlamamış top mermisi buldu.



Marmaraereğilisi İlçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarlayı sürdüğü esnada traktöre bir cisim takıldığını fark eden çiftçi Kani Başoğlu, traktörden inerek cismi kontrol etti.



Cismin top mermisi olduğunu gören çiftçi, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri cismin patlamamış top mermisi olduğunu belirledi.



Daha sonra menşei belli olmayan top mermisi kontrollü bir şekilde imha edildi. (İHA)