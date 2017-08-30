Traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU\'da traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü 18 yaşındaki Emirhan Deştioğlu öldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kastamonu-Tosya yolunun Elyakut Köyü mevkiinde meydana geldi. Tosya yönüne giden Emirhan Deştioğlu yönetimindeki 37 PK 251 plakalı otomobil, karşıdan gelen traktör ile kafa kafaya çarpıştı. İsmi öğrenilemeyen traktör sürücüsü kaza yerinden kaçarken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emirhan Deştioğlu, ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Deştioğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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