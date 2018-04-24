Traktör devrildi; 15 yaşındaki sürücü yaralandı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, İ.Ö. (15), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaralandı.

Osmancık ilçesi Yaylabaşı köyünden Akören köyüne giden İ.Ö. yönetimindeki 05 LD 973 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 15 yaşındaki sürücü yaralanırken, traktör hurdaya döndü. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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