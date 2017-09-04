Traktör devrildi : 1 yaralı

Abdurrahman ALTUN//HAVZA (Samsun),(DHA) - SAMSUN\'un Havza İlçesi\'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Kaza Samsun\'un Havza İlçesi Ersandık Mahallesi\'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Serdar Geçmiş idaresindeki 55 H 1542 plakalı hafriyat yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü Geçmiş, olay yerine gelen Samsun Büyüşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekibinin ve vatandaşların yardımı ile uçurumdan çıkarıldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan sürücü Geçmiş, hava ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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