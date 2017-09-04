T24 LogoT24 Logo
Gündem

Traktör devrildi : 1 yaralı

Abdurrahman ALTUN//HAVZA (Samsun),(DHA) - SAMSUN'un Havza İlçesi'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

04 Eylül 2017 23:28

Abdurrahman ALTUN//HAVZA (Samsun),(DHA) - SAMSUN\'un Havza İlçesi\'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. 
Kaza Samsun\'un Havza İlçesi Ersandık Mahallesi\'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Serdar Geçmiş idaresindeki 55 H 1542 plakalı hafriyat yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. Yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü Geçmiş, olay yerine gelen Samsun Büyüşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği ekibinin ve vatandaşların yardımı ile uçurumdan çıkarıldı.
Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan sürücü Geçmiş, hava ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Abdurrahman ALTUNHAVZA SamsunDHAHavzaSamsun HavzaErsandık MahallesiGeçmişYuvarlananSamsun Büyüşehir Belediyesi Havza BölgeGrup AmirliğiOlaySamsun EğitimAraştırma HastanesineFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24