'Trajedinin eşiğindeymişiz gibi konuşulmamalı'

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı'nı eleştirdi, "Trajedinin eşiğindeymişiz gibi bu konunun gündeme getirilmesini kaygı ile karşılıyorum" dedi. Günay, gelecek sezonun rezervasyonlarının başladığını hatırlattı.









Japonya seyahatini sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye'de domuz gribinden çok, 'panik gribi'nin etkili olduğunu söyleyerek, "Domuz gribi geçtiğimiz yılki rezervasyonlarımıza yansımamıştı. Önümüzdeki turizm sezonuna da yansıyacağını sanmıyorum" dedi.

Günay, yeni rezervasyonlar yapılırken, iki üç vakanın büyük bir trajedinin eşiğindeymişiz gibi ortaya getirilmesini kaygıyla karşılıdığı söyledi.

Bakan Günay, "Önlem alınmasını saygıyla karşılıyorum. Ancak, bu hastalık sadece ilk kez bizde çıkmış, daha önce böyle bir hastalık yokmuş ve ilk kez karşılaşmışız gibi hareket edersek, önlemleri de abartırsak iyi olmaz" dedi.