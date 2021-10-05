Trainspotting dizisi gündemde; merkezinde Begbie olacak

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Oyuncu Robert Carlyle, Trainspotting evreninde geçen bir kısa dizi çekilmesinin gündemde olduğunu doğruladı. Dizinin merkezinde filmlerin ve kitapların önemli karakterlerinden 'Begbie' olacak.

Kitapların yazarı Irvine Welsh ile çalıştığını NME'ye doğrulayan Carlyle, 'The Blade Artist' kitabı üzerine bir dizi planladıklarını söyledi.

Carlyle henüz planlama aşamasının erken bölümlerinde olsalar da dizinin yüksek ihtimalle çekileceğini ifade etti.

Kitabın uzun ve kapsamlı bir hikaye anlattığına dikkat çeken Carlyle, bu sebeple bir film yerine dizi çekme fikrini daha mantıklı bulduklarını ifade etti.

İlk Trainspotting filmi 1996'da vizyona girmiş, ikinci film de 2017'de izleyicilerle buluşmuştu. Welsh ise Renton, Sick Boy, Spud ve çevresindekilerin hikayesini anlatan 4 kitap yazdı.