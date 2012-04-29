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Yaşam

Trafoyu boyarken öldüler

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafo binasını boyarken elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü

29 Nisan 2012 18:20

Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi İnönü Parkı içinde bulunan Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş'ye ait Erciyes-9 indirici trafo merkezinin dış düzeyini boyayan 48 yaşındaki Adil Orhan ve 36 yaşındaki Yusuf Düşüktaş, boya fırçasının elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

 
Yusuf Düşüktaş olay yerinde, Adil Orhan ise hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.
 
İl Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, olay yerine gelerek bilgi aldı. Yusuf Düşüktaş'ın cesedi, incelemenin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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