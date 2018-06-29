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Trafoya çarpan otomobil takla attı:1'i çocuk 5 kişi yaralandı 

ELAZIĞ’da karşıdan gelen araca çarmamak için manevra yapan ve elektrik trafosuna çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

29 Haziran 2018 19:40

ELAZIĞ’da karşıdan gelen araca çarmamak için manevra yapan ve elektrik trafosuna çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. 

Elazığ merkez Sürsürü mahallesi Halit Hoca Efendi bulvarında, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AL 351 plakalı otomobil, karşı şeritten önüne çıkan 23 AAF 123 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu kontrolden çıkan 23 AL 351 plakalı otomobil, elektrik trafosuna çarptıktan sonra  takla attı. Meydana gelen trafik kazasında, 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay Yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden Görüntü 
-Genel ve Detay Görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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