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Trafodaki patlamada 2 kişi yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki trafoda, bakım yapıldığı sırada patlama oldu, görevliler Nihat Taşkıran ve Mustafa Kaya yaralandı

11 Aralık 2017 17:55

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesindeki trafoda, bakım yapıldığı sırada patlama oldu, görevliler Nihat Taşkıran ve Mustafa Kaya yaralandı.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında, Işıklı Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Kaya ve Nihat Taşkıran, AYDEM\'e ait trafoda genel bakım çalışması yapmak için geldi. Trafoyu açarak bakıma başlayan görevlilerin çalışması sırasında, bir anda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle  savrulan Taşkıran ve Kaya yaralandı. Çevreden yetişenlerin 112 Acıl Sağlık ekiplerine bilgi vermesiyle olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Nihat Taşkıran\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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