'Trafo patlaması tamamen varsayım'

Maden-İş Sendikası Ege Bölgesi Şubesi Başkanı Tamer Küçükgencay yangının işçilerin vardiya değiştirdiği saatlere denk geldiğini o sırada içeride 700'den fazla işçinin olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Çarşamba saat 15.15'te yangından haber aldıklarını belirten Küçükgencay şunları belirtti: “Trafo patlamasından sonra yangın oluştuğundan söz edildi. 15 dakika içinde buraya geldik. Yangının trafo patlamasından çıktığı tamamen bir varsayım. Yangının böyle çıkıp çıkmadığını asla bilemiyoruz. Gündüz vardiyasının yani 08.00-16.00 vardiyasının çıktığı, diğer vardiyanın da otobüslerle geldiği bir andan bahsediyoruz. Rakamların net çıkmamasının nedeni 16.00-24.00 vardiyasının onları kurtarmak için içeri girmiş olabileceği."

5 kilometrelik bir alanda yeraltında iş yapıldığını belirten Küçükgencay maden ocağının 2 tane temiz hava girişi 1 tane kirli hava çıkışı olduğunu belirterek "Gaz maskesiz burada kimse ocağa giremez" dedi. Gaz maskelerinin işçileri en fazla yarım saat için dumandan koruyabileceğini belirten Küçükgencay "Madende zehirli gazların az olduğu yerler var. Değişik panolarda çalışıyorlar. Umut ediyoruz içeride yaşamayı başarırlar" diye konuştu.

'Maden ocağı sendikalı ve denetimli'

Maden-İş Sendikası Ege Bölgesi Şubesi Başkanı Tamer Küçükgencay 200'den fazla işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının sendikalı bir işyeri olduğunu ve denetlendiğini belirtti.

Madende 3 bin kişinin çalıştığını belirten Küçükgencay "Burada kayıt dışı çalışmak o kadar kolay değil. Firmanın Soma'da toplam 6 bin 300 işçisi var. Kurumsal diyebileceğimiz bir firma. Yangın ve iş güvenliği ile ilgili müfettişler tarafından devamlı denetlenen bir işyeri" diye konuştu.

Küçükgencay madende çocuk yaşında işçi çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili olarak da "Günde 20 bin tonluk üretim yapan bir firmanın 15 yaşındaki çocuktan 10 lira 20 lira kazanayım mantığıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Firma Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Enerji Bakanlığı müfettişleri tarafından devamlı denetlenen bir firma" dedi.

İşyerinin sendikalı olduğunu belirten Tamer Küçükgencay "İşçilerin hepsi sendikalı ama taşeron sistemiyle de çalışılan yerleri de var. Kimisi söküm ekibinde kimisi başka bir ekipte" diye konuştu.