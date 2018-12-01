Trafo patladı, Çorlu 3 saat elektriksiz kaldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, trafo merkezinde meydana gelen patlama nedeniyle ilçenin büyük bölümünde yaklaşık 3 saat elektrik kesintisi yaşandı.

Nusratiye Mahallesi\'nde bulunan trafo merkezinde saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın gürültüsü çevredekiler arasında kısa süreli korkuya neden oldu. Patlamayla birlikte ilçenin büyük bölümünde elektrik kesintisi meydana geldi. TREDAŞ, ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 saat sonra elektrik akımı yeniden sağlandı.

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