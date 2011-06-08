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Dünya

TRAFİKTEN BIKINCA AT SATIN ALDI ANKARA (A.A)

08 Haziran 2011 18:28

-TRAFİKTEN BIKINCA AT SATIN ALDI ANKARA (A.A) - 08.06.2011 - Çin'de trafikten bıkıp usanan zengin bir işadamı, işe atla gidip geliyor. Ülkenin kuzeybatısındaki Şianyang kentinde yaşayan He Yanking, sürekli trafik sıkışıklığı yüzünden "dört ayaklıları dört tekerlilere tercih ettiğini" söylüyor. He'ye yolda genellikle sekreteri de atıyla eşlik ediyor. Garajındaki yüzbinlerce lira değerindeki otomobil filosunu bir yana bırakıp ata binen He, böylece işe ulaşma süresinin 40 dakikadan 20 dakikaya indiğini söyledi. He, işe atla gitmenin başka pek çok avantajı olduğunu belirterek, "Bir kere beni daha zinde yapıyor, karbondioksit emisyonuna sebep olmuyor, trafik sıkışıklığından, otopark parasından kurtarıyor ve atım, otomobillerin aksine yıllık muayeneden geçmek zorunda kalmıyor" dedi. He, yeterli para toplayabilirse, Şianyang'ı Şian kentine bağlayan yolda bir "at yolu" açılması için hükümete sponsor olacağını söyledi. Yerel yönetim istatistikleri, kentteki otomobil sayısının 2000 yılından bu yana on kat artarak bu yıl 428 bine çıktığını gösteriyor.

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