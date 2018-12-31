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Trafikteki tahammülsüzlükte arbede

  Ankara Etlik Caddesi'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı

31 Aralık 2018 20:23

 

Ankara Etlik Caddesi\'nde, yolcu ve araç sürücülerinin de karıştığı olayda gerginlik yaşandı. Çekilen görüntülerdeki konuşmalardan gerginliğin nedenin trafiğin yavaşlaması olduğu anlaşılan olayda, kısa süreli arbede oldu. Arbede sırasında ayağında platin olduğunu söyleyen bir kadın darp edilerek yere düştü. Kameraya yansıyan görüntüler, trafikteki tahammülsüzlüğün açık bir göstergesi niteliğindeydi. 

Görüntü dökümü
-Yolcuların ve sürücülerin karıştığı olay
-Kadının yere düşmesi 
-Detaylar 

ANKARA (DHA) 


 

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