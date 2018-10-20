Trafikteki gerginlik birkaç saniye sürdü; savcı şikayetçi olunca kefalet bedeli 70 bin lira olarak belirlendi

İstanbul'da Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan O.B'nin aracı sürücü Erol Aksoy'un aracıyla burun buruna geldi. O.B, Aksoy'dan kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Mahkeme 70 bin lira kefalet ödemesi şartıyla hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Gözaltına alınan Aksoy'un avukatının itirazı üzerine karar kaldırıldı.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, İstanbul Ataşehir'de 29 Eylül 2018 tarihinde, trafikte seyir halinde olan ve İstanbul'da Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan O.B.'nin aracı başka bir araç ile burun buruna geldi. Ardından iki araç yoluna devam etti. Soluğu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alan savcı, diğer aracın sürücüsü Erol Aksoy'un kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

"İftira atıyor, sadece el hareketleri oldu”

Şikayet üzerine geceyi gözaltında geçiren Erol Aksoy, kelepçelenerek Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Erol Aksoy, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan şüpheli Erol Aksoy, küfür etmediğini söyleyerek, “Kavşağı geçtim, araba kavşakta önüme atladı. Yerler de kaygandı. Önüme atlayan araçta bir erkek vardı. Bana iftira atıyor. Sadece el hareketleri oldu” ifadelerini kullandı.

Şüpheli Erol Aksoy'un avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu ise, “Müştekinin savcı olduğunu bilmesi mümkün değildir. Taraflar araçtan aşağı inmemiştir. Camı kapalı olmasına rağmen bu kadar şeyi duyması mümkün değildir. Ortada işlenmiş bir suç yoktur, uzlaşma kapsamındadır. Tutuklamayı gerektirecek bir suç yoktur. Sevk edilmesi bile doğru değildir” diyerek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

70 bin lira kefalet, 5 gün imza

Mahkeme hakimi, şüpheli Erol Aksoy'un haftanın 5 günü ikametine en yakın polis merkezine giderek imza atmasına ve bir defada 70 bin lira kefalet ödemesi şartıyla hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve şüphelinin yargılama süresince araç kullanmasını yasaklayarak sürücü belgesini teslim etmesine hükmetti.

Avukatı itiraz etti

Erol Aksoy'un avukatının itirazı üzerine, sürücü belgesine el konulması ve 70 bin lira kefalet ödenmesine ilişkin karar Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı. Ayrıca mahkeme, şüphelinin haftanın 5 günü karakola giderek imza atmasına yönelik adli kontrol hükmünün haftanın 3 günü uygulanmasına karar verdi.