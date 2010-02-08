Trafikteki akış yönü değişti, ortalık arap saçına döndü!

T24 -

İnsanların alışkanlıklarını değiştirmenin zor olduğu, hele bu alışkanlık 30 yıldır sürüyorsa daha da zor olduğu Trabzon'da bir kez daha gözler önüne serildi.Proje, Şoförler ve Otomobilciler Odası, emniyet ve sivil toplum örgütlerinin de görüşlerini alınarak 9 ay süren çalışmanın ardından uygulamaya konuldu.Trabzon Belediyesi, şehrin bütün yükünü taşıyan üç ana caddede trafik akışını tersine döndürdü, bu değişiklikten sonra olanlar oldu.Meydan semtindeki Atatürk Alanı'nın çevresindeki caddelerin bir kısmı trafiğe kapatıldı, daha önce çift yönlü olan Kahramanmaraş Caddesi'nde tek yönlü trafik uygulamasına geçildi.Gazipaşa Caddesi'nin Suluhan kavşağından Emperyal üst geçidine kadar tek yönlü olarak kullanılmasına, bazı caddelerin güzergahlarında değişiklik yapılmasına karar verildi.Yolları kullanan dolmuş ve otobüslerin durak yerlerinde de değişiklik yapıldı.Belediyenin hayata geçirdiği proje trafiği kilitlerken, şoförler ve polisler arasında kıran kırana tartışmalar yaşandı.Yıllardır süren alışkanlıkları ortadan kaldıran uygulamaya, durak yerlerinin değişmesi yüzünden yolcu alamadıklarını belirten bazı dolmuş sürücüleri ile daha önce kullandıkları duraklardan dolmuşa binemeyen yolcular tepki gösterdi.Dolmuş sürücülerinin zaman zaman trafik akışını düzenlemeye çalışan ve kendilerine belirlenen duraklar dışında yolcu almalarına izin vermeyen polis memurlarıyla tartıştığı gözlendi. Bazı dolmuş sürücüleri de klakson çalarak yeni uygulamaya protesto etti.Dolmuş şoförleri kendi aralarında da müşteri tartışmasına girdi, Meydan'da yolcular dakikalarca dolmuş bekledi.Tepkilerin odağındaki Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise, yeni uygulamada ufak tefek aksaklıkların olabileceğini ancak bu planın kentin trafiğine nefes aldıracağını söyledi.