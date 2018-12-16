Trafikte yolunu kesen otomobilin sürücüsünü ezdiği iddiası

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Geyve ilçesinde çekici sürücüsü H.K., trafikte yaşanan tartışmanın ardından otomobiliyle yolunu kesen Fevzi Mumluoğlu\'na çarpıp, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, D- 650 karayolu Geyve Karaçam mevkiinde meydana geldi. Aynı yöne giden 54 FS 511 plakalı otomobilin sürücüsü Fevzi Mumluoğlu ile 54 ED 656 plakalı çekicinin sürücüsü H.K. arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki sürücü, korna çalıp, camdan birbirlerine bağırdı. H.K., bu sırada 5 kilometre mesafede bir kaza ihbarı alınca bölgeden ayrıldı. Fevzi Mumluoğlu da çekicinin peşine düştü.

Kaza yerine yakın bir noktada Mumluoğlu, otomobiliyle çekicinin yolunu kesip, aşağı indi. H.K. iddiaya göre Fevzi Mumluoğlu\'na kaza yerine gideceğini söyleyip, yoldan çekilmesini istedi. Mumcuoğlu yoldan çekilmeyi reddederken, H.K. da gaza bastı. Çekici, bu sırada yolun ortasında bulunan Fevzi Mumluoğlu\'na çarptı.

Kanlar içinde kalan Fevzi Mumluoğlu, yoldan geçen diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Mumluoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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