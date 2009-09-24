Trafikte yol verme kavgası ölümle bitti

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme yüzünden tartıştığı öne sürülen cipteki market sahibi Muammer Karakaya'yı başına bir el ateş ederek öldürdü. Aynı cipte oğlu Tamer Hatun ile bulunan Kadir Tekin Hatun'u da sol bacağından vurarak kaçtı.



Market sahibi 34 yaşındaki Muammer Karakaya, yönetimindeki 35 CZJ 12 plakalı ciple Bornova'dan otobüs terminaline doğru giderken, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen, plakası alınamayan otomobildeki kimliği belirsiz bir kişi ile trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler, otobüs terminali kavşağında durarak, araçlarından indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, kimliği belirsiz otomobil sürcüsü belinden tabancasını çıkararak Karakaya'nın başına bir el ateş etti. Ardından aynı cipte bulunan 53 yaşındaki Kadir Tekin Hatun'u da sol bacağından vuran şüpheli hızla kaçarak kayıplara karıştı. Cipteki Tamer Hatun ise yara almadan kurtuldu.



OLAY YERİNDE ÖLDÜ



Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kavşağa gelen sağlık ekipleri, yaralı Karakaya'ya ilk müdahalede bulunup, uzun süre kalp masajı yaptı. Yapılan müdahalelere karşın Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı Kadir Tekin Hatun ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Muammer Karakaya'nın cipinde arama yapan ekipler, sürücü bölümünde bir tabanca buldu. Tabancanın kime ait olduğu ve ruhsatlı olup olmadığı henüz belirlenemezken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan yara almadan kurtulan Tamer Hatun, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

