Trafikte 'yaka kamerası' dönemi

Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu tarafından uygulamaya konulan “Trafikte Şeffaflık ve Güven Projesi” kapsamında, trafik denetimlerinde görevli personele ses ve görüntü kaydı yapan yaka kameraları dağıtıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde denetimlerin daha şeffaf ve düzenli bir şekilde yapılmasının sağlanması amacıyla başlatılan uygulamada, ilk olarak Adana'da görevli 40 ekibe yaka kamerası takıldı.

Proje kapsamında, gelişen teknolojiye bağlı olarak trafik denetim ve uygulamaları sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanmakta olan sorunların, iddiaların ve şikayetlerin engellenmesi, etkin bir denetleme ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

“Özel hayatın gizliliği” kuralına azami ölçüde riayet edilerek yapılacak uygulamada, her türlü hava koşullarında gece ve gündüz kullanılabilen yaka kameraları ile 12 mega piksel HD görüntü kalitesinde 8 saat kesintisiz görüntü alınabilecek. Trafik ekipleri sürücülerle görüşmeye başlarken “Yapacağımız tüm işlemler kamerayla kayıt altına alınacaktır” uyarısında bulunacak.

Alınan görüntüler Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü arşivinde 30 gün saklanacak, itiraza veya soruşturmaya konu olabileceği değerlendirilenler ise 6 ay saklanacak. Yürütülen adli ve idari soruşturmalarda talep eden birimlere görüntüler gönderilerek delil olarak kullanılması sağlanacak. (AA)