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Yaşam

Trafikte uyuşturucu denetimi bugün başlıyor

Bugünden itibaren hayata geçirilecek uygulamada, uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulacak ve hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapılacak

20 Ağustos 2013 21:42

Trafikte uyuşturucu denetimine yönelik uygulama, 21 Ağustos'tan itibaren hayata geçirilecek. Uygulamayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince seminer düzenlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Ali Özsoylar, uygulamada kullanılacak "uyuşturucu analiz cihazı"nın tanıtımını yaptı. Seminerde, Özsoylar'a Alman uzmanlar da yardımcı oldu.

19 ayrı uyuşturucu türünü tanıyabilen cihazın verdiği sonuçlara göre, uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulacak ve 3 bin 600 lira para cezası kesilecek. Sürücüden alınan tükürük örneği ise "adli delil" olarak 2 yıl süreyle saklanacak.

Yarından itibaren başlayacak uygulamada, uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücü trafik polislerinin işlemlerinin ardından bölgedeki en yakın polis merkezine götürülerek hakkında uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapılacak.

Test yaptırmak istemeyenlere ise 2 bin lira para cezası kesilecek ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulacak. Ancak yönetmelikte belirlenen süre içerisinde Adli Tıp Kurumundan "temiz raporu" getirirse cezası iptal edilecek.

 

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