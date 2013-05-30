Trafikte uyuşturucu denetimi geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kontrollerinde uyuşturucu denetimi başlatacak. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülere, 3 bin 600 lira ceza verilecek ve sürücülerin ehliyetine 5 yıl süreyle el konulacak. Bu kişiler hakkında TCK hükümlerine göre de işlem yapılacak. Hazırlanan genelgede ayrıca kaza yapanlara trafik cezası uygulanması ve trafik polislerine uyuşturucu denetimi yapan elektronik aygıtların dağıtılmasını da öngörülüyor.

Uyuşturucu denetimine yönelik kanuni altyapı da hazırlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, TBMM'de kabul edilen Trafik Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin genelge hazırladı. Buna göre, trafik polisleri, gerek teknik cihazlar kullanılarak gerekse sağlık kuruluşlarında yaptırılan testler sonucu uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülere, 3 bin 600 lira ceza kesecek. Uyuşturucu kullanıp direksiyon başına geçen sürücülerin ehliyetine 5 yıl el konulacak. Bu kişiler hakkında ayrıca TCK hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere güvenlik güçlerine teslim edilecek.

Ölçümü kabul etmeyene ceza

Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla, trafik görevlilerince teknik cihazların kullanılması halinde cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmeyen sürücüye polislerce 2 bin lira ceza verilecek. Bu sürücülerin belgeleri, 2 yıl süreyle geri alınacak. Uygulamaya, uyuşturucu testine imkan sağlayan cihazların polise teminiyle başlanacak.

Sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığından şüphe edilen ancak tespit yapılabilmesi için teknik cihaz bulunamadığı durumlarda sürücü, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) adli kolluğa ilişkin hükümleri gereği sürücü asayiş ekiplerine teslim edilecek ve asayiş ekipleri tarafından cumhuriyet savcısının talimatına göre sürücü hakkında işlem yapılacak.

Sağlık kuruluşundan rapor

Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilip hakkında işlem yapılan sürücülerin ehliyeti, sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık raporunu ibraz edip, idari para cezasını ödediğini belgeledikten sonra geri alma süresinin ardından iade edilecek.

Kaza yapan sürücülere uyuşturucu testi

Yaralanma veya ölümle sonuçlanan ya da trafik kolluğunun müdahale ettiği maddi hasarlı trafik kazalarında, sürücülerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığı trafik ekiplerince teknik cihaz kullanılarak tespit edilecek. Teknik cihaz ile ölçüme itiraz eden ya da cihazın kullanılmasına müsaade etmeyen sürücüler en yakın adli tıp kurumuna veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşuna götürülecek ve kan, tükürük veya idrar örneği alınarak gerekli tespitler yapılacak. Kaza sonrası kişinin ölmesi halinde veya teknik cihazı üfleyemeyecek kadar yaralanmış olması halinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığı bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında vücutlarından kan, tükürük veya idrar örneği alınarak tespit edilecek.