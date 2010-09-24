Trafikte telefonla konuşmanın bedeli

T24- ABD'de otomobil sürerken cep telefonuyla konuşan veya SMS mesajı yazanların neden olduğu kazalarda ölenlerin sayısı rekor kırdı.





ABD'de cep telefonu ve trafik bağlantılı ilk ciddi araştırma sonuçlandı. Raporda yer alan bilgiye göre 2001-2007 yılları arasında ülkede, cep telefonuyla konuşurken veya mesaj yazarken kaza yapanların neden olduğu ölümler 16 bini geçti.



Cep telefon sayısı hızla artarken, kullanıcı yaş ortalamasının da hızla düşmesi kazaların artmasında etken olarak gösteriliyor. Araştırmaya göre bu kazalarda otomobilleri sürenlerin büyük bölümü 30 yaşın altında.



2002'de ABD'de cep telefonlarıyla çekilen mesajların aylık ortalaması 1 milyon iken, 2008'de 110 milyona yükseldi.



Uzmanlar direksiyon başındayken sosyal medya aracılığıyla iletişimin de kısa mesaj gibi hayati tehlike yarattığı kanısında. Özellikle Twitter, Facebook, FriendFeed gibi hızlı mesaj girilebilir sosyal ağlardan bir türlü kopamayan sürücüler tehlike yaratıyor.



