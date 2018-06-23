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Trafikte tehlikeli yolculuk...Otomobilin bagajında iki kişi

  Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'de  bir otomobilin bagajında seyahat eden iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi

23 Haziran 2018 15:14

 

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY\'de  bir otomobilin bagajında seyahat eden iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. 
Görüntüler dün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu üzerinde çekildi. İki kişinin bir otomobilin bagajında seyahat ettiğini gören başka bir sürücü o anları kaydetti. Ayaklarını dışarı sallandırarak giden 2 kişinin hiçbir can güvenliği olmadan yaptığı yolculuk dakikalarca sürdü. Hızlanan otomobil sürücünün görüş alanından çıkmasıyla görüntü son buldu.

(FOTOĞRAF)

 

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