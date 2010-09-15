Trafikte tehlikeli asker uğurlama

T24- Ataşehir D 100 karayolunda konvoylar halinde otogarlara akın eden bazı asker adayları ve yakınlarının, kendi ve başkalarının hayatını hiçe sayan trafik ihlalleri yürekleri ağızlara getirdi.



Harem otogarına giden bazı vatandaşlar konvoydaki araçların tavanına oturup ve camlardan sarkarak yolculuk etti. Uğurlama törenlerindeki taşkınlıklar sadece trafik kuralları ihlalleriyle sınırlı kalmadı. Kalabalığın ortasında gelişi güzel yakılan maytaplar yüzünden gerginlik yaşandı. Taşkınlıklar yüzünden otogara çevik kuvvet sevk edildi.



1990 / 3 tertip asker adayları kışla yolunda. Esenler ve Harem otogarlarında birliklerine teslim olacak asker adaylarının yoğunluğu yaşanıyor. Vatani görevlerini yapmak üzere askere gidecek gençler, aileleri tarafından davul ve zurnalarla uğurlandı. Konvoylar halinde otogarlara akın eden bazı asker adayları ve yakınlarının, kendi ve başkalarının hayatını hiçe sayan trafik ihlalleri yürekleri ağızlara getirdi. D100 karayolunda yakınlarını askere uğurlamak için Harem otogarına giden bazı vatandaşlar araçların tavanına oturarak ve camlardan sarkarak yolculuk etti.Bu arada trafik akışı konvoylar yüzünden yavaşladı.



Çevik kuvvet sevk edildi



Uğurlama törenlerindeki taşkınlıklar sadece trafik kuralları ihlalleriyle sınırlı kalmadı. Harem otogarındaki uğurlama törenlerinde kalabalığın ortasında gelişi güzel yakılan maytaplar yüzünden otogardaki bazı asker yakınları arasında gerginlik yaşandı. Tartışmalar kavgaya dönüşmeden sona erdi. Bazı gençler de yakınlarının bulunduğu, hareket halindeki otobüslerin arkasına takıldı. Yaşanan taşkınlıklar nedeniyle otogara çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Harem otogarı, gelen binlerce kişinin yakınları için yaktıkları meşale ve havai fişeklerle renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce asker adayı yakınlarının gözyaşları arasında yapılan uğurlama törenleri ile birliklerine teslim olmak için yola çıktı.



