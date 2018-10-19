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Trafikte tehlike saçıp, o anları Facebook'ta paylaştılar

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- SOSYAL paylaşım sitesi Facebook'ta bir araya gelen bazı motosiklet sürücüleri tarafından 'Fethiye garage 48' adlı bir sayfa oluşturuldu

19 Ekim 2018 12:40

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- SOSYAL paylaşım sitesi Facebook\'ta bir araya gelen bazı motosiklet sürücüleri tarafından \'Fethiye garage 48\' adlı bir sayfa oluşturuldu. Sürücülerin bu sayfadan yaptığı görüntülü paylaşımlar, izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tepki toplayan görüntülerde motosikletin üstüne yatan, ayrıca ön tekerleği kaldırıp bu şekilde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülerin olduğu görüldü. Kendi canını hiçe sayan, bunun dışında trafikteki çok sayıda sürücü ve kişi için de tehlike yaratan motosikletliler, tepki topladı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri izleyenlerin şikayetleri üzerine harekete geçti. Görüntülerden yola çıkan ekipler, söz konusu motosikletlerin plakalarını tespit etti. Yapılan denetimlerde, görüntülere yansıyan bu sürücülere cezai işlem uygulandı. Görüntülerdeki sürücülerin birçoğunun yaşının genç olduğu dikkat çekerken bir süre sonra ise topluluğun sosyal medyada açtığı bu sayfayı kapattığı görüldü.

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