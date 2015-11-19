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Trafikte tartıştığı şoförü öldüren Emniyet Müdürü tutuklandı

Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu ateş ederek öldürmüştü

19 Kasım 2015 21:21

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldürdüğü için hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz bugün tutuklandı.

Trafikte tartıştığı Ahmet Sülüşoğlu'nu ateş ederek öldüren Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, bugün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde çıktığı ilk duruşmada tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Mahkeme Başkanı Asuman Yetişkin, gizlilik kararı olmamasına rağmen aleni duruşmaya gazetecileri almadı. Hakim gazetecilerin ısrarına rağmen bu kararını tutanağa da geçirmedi.

 

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